Разработать Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок184 просмотра

Здравствуйте.

Требуется разработать и сверстать адаптивную Landing страницу для проекта agingportfolio.com.  Так же нужен еще один Layout (не адаптивный) для служебной части сайта в том же дизайне и форма авторизации.  В дизайне надо использовать цвета проекта.  Можно брать любые существующие элементы с текущего дизайна сайта.

Проект занимается созданием отчетов на основе научной информации с фокусом на анти-старение.  Результаты поиска (графы и таблицы) должны корректно отображаться в адаптивной верстке. В прототипе лэндинга показана область динамических данных.

В приложении прототип лэндинга.  Так же файлы доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/9mt9FA2L37z2tQ

8 лет назад
sequent
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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