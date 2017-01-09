Разработать Landing Page

Здравствуйте.

Требуется разработать и сверстать адаптивную Landing страницу для проекта agingportfolio.com. Так же нужен еще один Layout (не адаптивный) для служебной части сайта в том же дизайне и форма авторизации. В дизайне надо использовать цвета проекта. Можно брать любые существующие элементы с текущего дизайна сайта.

Проект занимается созданием отчетов на основе научной информации с фокусом на анти-старение. Результаты поиска (графы и таблицы) должны корректно отображаться в адаптивной верстке. В прототипе лэндинга показана область динамических данных.

В приложении прототип лэндинга. Так же файлы доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/9mt9FA2L37z2tQ