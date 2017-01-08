Сайт на основе шаблона - доработка шаблона, наполнение контентом

Нужно создать сайт на основе шаблона Wildbook (http://nordthemes.com/wildbook/). Нужно добавить переключение языков (2 языка), создать меню и наполнить страницы соответствующим текстом и картинками. Порядка 5-6 страниц в каждой языковой версии, весь контент подготовлен и упорядочен. Развернуть сайт на нашем хостинге.

Указывайте стоимость работы с учетом стоимости шаблона (возможно он у вас есть, или знаете где купить дешевле).