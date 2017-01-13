Готовую верстку одеть либо на Wordpress или Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки185 просмотров

ТЗ в приложении.

Интересуют цены и сроки.

JoomlaWordPress
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TmN_Filippov
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$33
1 день
Отличная работа, постоянная коммуникация, объясняют причины. 5 из 5
Хороший заказчик, четко поставленная задача, и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

TmN_Filippov
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад