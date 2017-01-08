[WP] Древовидное меню в сайдбаре

Нужно сделать меню как здесь (в левом сайдбаре Услуги физическим лицам, юр лицам, военным) на WP.

При клике открывается страница выбранной услуги и меню раскрывается. Также если перейти по адресу услуги меню так же будет открыто по дереву до данной услуги.

Само меню должно создаваться в разделе Внешний вид → Меню WP, а выводиться на странице в сайдбаре через виджет.

Оформление как на том сайте, только цвет нужно будет поменять.