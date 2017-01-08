[WP] Древовидное меню в сайдбаре

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки133 просмотра

Нужно сделать меню как здесь (в левом сайдбаре Услуги физическим лицам, юр лицам, военным) на WP. 

При клике открывается страница выбранной услуги и меню раскрывается. Также если перейти по адресу услуги меню так же будет открыто по дереву до данной услуги. 

Само меню должно создаваться в разделе Внешний вид → Меню WP, а выводиться на странице в сайдбаре через виджет.

Оформление как на том сайте, только цвет нужно будет поменять.

WordPress
8 лет назад
ApmeM
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Был
5 лет назад

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divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
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divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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