Есть проект дизайна+Адаптив. Исходники в psd Всего восемь страниц -1280 px + адаптив 1000 px, 768 px, 480 px, 320 px. Итого каждая страница в пяти вариантах. Также есть простая страница ошибки 404 ...
[WP] Древовидное меню в сайдбаре
Нужно сделать меню как здесь (в левом сайдбаре Услуги физическим лицам, юр лицам, военным) на WP.
При клике открывается страница выбранной услуги и меню раскрывается. Также если перейти по адресу услуги меню так же будет открыто по дереву до данной услуги.
Само меню должно создаваться в разделе Внешний вид → Меню WP, а выводиться на странице в сайдбаре через виджет.
Оформление как на том сайте, только цвет нужно будет поменять.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно мою страницу htm http://www.sudakdom.ru переделать по этому образцу http://webdesignerwall.com/demo/adaptive-design/final.html , описание этой адаптивной страницы здесь - https://habrahabr.ru/post/119127/ Возможно не одну страницу нужно будет переделать, будет зависеть от цены и моих возможностей. Жду Ваших предложений.HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Сверстать лендинг. Срок-до послезавтра,до 9:00 по мск. Цена- 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 Прикрепляйте примеры работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется скрипт jquery сворачивающегося меню на сайте при разрешении экрана меньше чем(). http://www.sudakdom.ru/index.htm Но он большой по весу, так как из конструктора. Нужно его переписать, или написать свой, что бы все работало и весило ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать скрипт микро-магазина по продаже цифровых товаров, по функциональности – примерный аналог магазинов, получающихся на сервисе аренды магазинов http://deer.io, но с парой дополнительных плюшек. Подчеркну, нужен именно скрипт-магазин, а не сервис мультимагазинов. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен кот с форума - http://forum.averia.ws Чтобы также сидел в том же углу и мяукал при наведении на него также. Скопировать их html, css, js, mp3 и ogg ...Закрыт8 лет назад
Сверстать адаптивно 1 страницу Оставляйте заявки, кто готов мне помочь Покажу макет. Задание срочное.HTML-верстка40 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовая верстка, сделать адаптику Одна главная страница, оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп. Покажу ВЕРСТКУ.Завершен8 лет назад
Нужно разверстать следующие макеты: http://joxi.ru/v29Nk33f3j781A http://joxi.ru/ZrJpZzzI9kaXq2 http://joxi.ru/KAgWOggu4OoQRA http://joxi.ru/LmGjd99feZMqRr http://joxi.ru/YmEN6zzf0LgNw2 http://joxi.ru/YmEN6zzf0LgNw2 http://joxi.ru/D2P8XzzIpW7Ga2 СРОК - СТРОГО ДО КОНЦА ВЫХОДНЫХ (до 8 января, 23:59). ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, нужно добавить 1 дополнительный экрана в лендинге на строительную тематику, макет вышлю в скайпе. Прикрепляйте свое портфолиоЗавершен8 лет назад