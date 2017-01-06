Требуется написать скрипт микро-магазина по продаже цифровых товаров, по функциональности – примерный аналог магазинов, получающихся на сервисе аренды магазинов http://deer.io, но с парой дополнительных плюшек.

Подчеркну, нужен именно скрипт-магазин, а не сервис мультимагазинов.

Посмотреть, какие получаются магазины, можно тут: http://deer.io/catalog/

Обсуждение возможностей и особенностей со скриншотами: http://forum.antichat.ru/thread400159-deer.io.html

Обязательные требования:

- php, возможность работы даже на бесплатных хостингах;

- работа на текстовых файлах, без базы данных. Это микромагазин, без гигантских нагрузок;

- способы оплаты как на deer.io: webmoney (без аттестата), yandex, qiwi (или другой платежный сервис, но без всяких аттестатов);

- такое же табличное отображение витрины как у магазинов на deer.io;

- возможность как автономного функционирования скрипта с элементарным дизайном через css, так и встраивания «витрины» на любую веб-страницу;

- аналогичная магазину на deer.io простенькая админка с возможностью создания товара, дозагрузки, удаления, списком выставленных счетов и простенькой статистикой;

- покупатель может снизить цену на товар на задаваемую сумму за лайк ВК, ФБ, ОК;

- продажа цифрового товара нескольких видов:

А) уникальный товар с фиксированной ценой – текстовая строка - реквизиты доступа к чему-либо (логин пароль), пин-коды карт оплаты, уникальные текстовые ключи и т.д., одна строка – один товар в одни руки;

Б) уникальный файл – сканы ключей, текстовые файлы с реквизитами доступа, архивы с уникальной информацией и т.д. Один файл – один товар в одни руки;

В) один на всех файл – программа, видеокурс. Купивший после оплаты получает уникальную для него ссылку на скачивание с задаваемым сроком жизни;

По необходимости, предоставлю доступ внутрь арендованного магазина deer.io для изучения внутреннего устройства.