Адаптивный и мобильный дизайн с CSS3 Media Queries

Нужно мою страницу htm http://www.sudakdom.ru переделать по этому образцу http://webdesignerwall.com/demo/adaptive-design/final.html , описание этой адаптивной страницы здесь - https://habrahabr.ru/post/119127/

Возможно не одну страницу нужно будет переделать, будет зависеть от цены и моих возможностей.

Жду Ваших предложений.