Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ) обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по ...
Верстка сайта
Сайт по доставке чая и кофе в каждый дом. Подробности в личной переписке.
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