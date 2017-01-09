Верстка сайта

Добрый день! Нужно перенести инет-магазин http://top.sergeyzagorodnikov.ru/specialnyj-katalog-produktov-dlya-uchastnikov-treningov (с плагином OptimizePress) на сайт с вордпрессом (OptimizePress установлен). Скопировать полностью данную страницу, и все внутренние с тренингами. Напишите вашу стоимость и примерное время выполнения.