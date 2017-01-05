Нужно перенести интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка158 просмотров

Добрый день!

Нужно перенести инет-магазин http://top.sergeyzagorodnikov.ru/specialnyj-katalog-produktov-dlya-uchastnikov-treningov (с плагином OptimizePress) на сайт с вордпрессом (OptimizePress установлен). Скопировать полностью данную страницу, и все внутренние с тренингами.

Напишите вашу стоимость и примерное время выполнения.

WordPress
8 лет назад
ELedy
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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