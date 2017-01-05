Нужно перенести интернет-магазин

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ) обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по ...