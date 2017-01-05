Произвести работы на сайте: отложенная загрузка – загрузка контента только при прокрутке
Сделать верстку 1 страницы к вечеру
https://yadi.sk/d/9Cd_U9_m3767qY МАКЕТ
Нужно сверстать 1 страницу. Оставляйте заявки, кто готов помочь.
Нужно срочно. Желательно к вечеру. Какая стоимость?
Заявки фрилансеров
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