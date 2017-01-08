Верстка баннеров для сайта

Необходимо сверстать баннеры для главной страницы сайта

Баннеры должны быть как на примере http://joxi.ru/KAgP93RcWGlDrl

Должны отображаться одинаково с любым разрешением экранов. Два варианта цвета - черный текст/черная кнопка с белым текстом и белый текст/белая кнопка с черным текстом.

Необходимо обратить внимание на положение текстов и кнопок на баннерах. Необходимо написать интуитивно понятно, чтобы любой администратор сайта смог выставить положение текста и кнопок, заменить текст, поставить ссылку и ссылку на картинку.

Кликабельным должна быть вся картинка вместе с текстом и с кнопкой.

Можно скопировать код с текущего сайта и оптимизировать, но нужно поменять все названия, чтобы проблем с источником по использованию кода не возникло.