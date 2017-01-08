Верстка баннеров для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок1068 просмотров

Необходимо сверстать баннеры для главной страницы сайта

Баннеры должны быть как на примере http://joxi.ru/KAgP93RcWGlDrl  

Должны отображаться одинаково с любым разрешением экранов. Два варианта цвета - черный текст/черная кнопка с белым текстом и белый текст/белая кнопка с черным текстом.

Необходимо обратить внимание на положение текстов и кнопок на баннерах. Необходимо написать интуитивно понятно, чтобы любой администратор сайта смог выставить положение текста и кнопок, заменить текст, поставить ссылку и ссылку на картинку. 

Кликабельным должна быть вся картинка вместе с текстом и с кнопкой.

Можно скопировать код с текущего сайта и оптимизировать, но нужно поменять все названия, чтобы проблем с источником по использованию кода  не возникло. 

8 лет назад
shestakova
Мария 
34 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergan4368
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Здравствуйте. Хочу оставить этот отзыв для тех, кто ищет настоящего профессионала для воплощения своих идей. В наши задачи входило сделать красивые баннеры для главной и внутренних страниц, сверстать с использованием css и java script. Сергей полостью и быстро вник в поставленную задачу и на всех этапах был очень коммуникабелен, всегда задавал вопросы. После сдачи работы и на этапе внедрения непосредственно в готовый сайт возникли ошибки пересечения стилей по css. Но Сергей взялся исправить ошибки и уже на сайте довёл до работоспособности все элементы. Мы решили и дальше работать с Сергеем по нашим проектам уже без поисков других фрилансеров. Если вы ищите грамотного и исполнительного специалиста, коммуникабельного и приятного сотрудника в свой проект, пусть даже на время, рекомендуем Сергея Сидоренко! Вы останетесь довольны не только результатом, но и процессом выполнения работы.
Мария очень ответственный и порядочный заказчик,который всегда вовремя оплачивает работу,ставит чётко задачи и постоянно вовремя отвечает на возникающие в процессе работы вопросы,да и вообще адекватный и приятный в общении человек.Ни каких проблем с ней не возникало,надеюсь,что и в будущем будем с ней работать.Рекомендую на 100%.

Заявки фрилансеров

Sergan4368
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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