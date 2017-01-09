Переверстать сайт под адаптивную версию.

Нужен нормальный верстальщик, который сделает так, чтобы сайт был адаптивным.

Будем считать это тестовым заданием, в идеале человек нужен на постоянной основе.

дом+из+профилированного+бруса.рф

плюсы поменять на минусы :)

Макета целостного нет. Могу дать просто доступ к сайту и тому что есть.

Срок, по какой сетке будет собираться (бутстрап например), и цена.