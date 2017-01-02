Адаптация сайта под мобильные устройства (изменено)

Внимание, сразу оговоримся, проект бюджетный!!

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ЗАДАЧИ

1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности)

Сложность: есть таблицы

Самая минимальная цена выиграет задание. От вас цены.

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Или можете через дробь указать цену за мой сайт и 3х клиентов, например 3500/15000