Необходимо сверстать лендинг. Срок сдачи готового проекта - месяц. С подробным ТЗ можно ознакомиться https://docs.google.com/document/d/1Jh6mQFJg3Q4TxnDmlB2x4AKreYPuzDG5iJ9RUn2-8xY/edit?usp=sharing Файлы макета https://drive.google.com/open?id=0B2CKDKUIcXTFMG1Vczk2Y3E4a28 Период сбора заявок с 02.01 по 05.01. После выбор исполнителя. Связь через личные сообщения ...
Адаптация сайта под мобильные устройства (изменено)
Внимание, сразу оговоримся, проект бюджетный!!
ЗАДАЧИ
1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности)
Сложность: есть таблицы
Самая минимальная цена выиграет задание. От вас цены.
бюджет до 3500, в подарок за хорошую работу, дам еще клиентов https://clck.ru/AZdSg и https://clck.ru/ASRjr и https://clck.ru/AeLa9
Или можете через дробь указать цену за мой сайт и 3х клиентов, например 3500/15000
Заявки фрилансеров
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