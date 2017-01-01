Сверстать по прототипам 4 страницы

Вот главную человек начал делать http://test.abra.com.ua ее поправить в некоторых местах.

С нуля сверстать:

1) Каталог

2) Карточка

3) контакты

4) Корзина

ТЗ - Вот например каталог вот так http://prntscr.com/dq24tp элементы 1 в 1 как в примерах постарайтесь сделать.

Фильтр -http://spim.ru/shop/bed/

бегунки в фильтр из фильтра на -https://device.com.ua/setevoe-oborudovanie/gpon/

карточки отсюда берем http://matras.shikinn.com/verstka/ с главной странички

верхушка -https://device.com.ua/setevoe-oborudovanie/gpon/

К предельной простоте стремится клиент. Поэтому и не стал рисовать спец дизайн.