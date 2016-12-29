Сверстать 5 страниц сайта (2 из них однотипные). Страницы простые, без прокрутки, минимум блоков (только контент и меню). 3 страницы нужно сверстать до 15:00 31 декабря. Сроки очень важны, поэтому, если не уложитесь не пишите. В заявке обязательно указать 5 своих лучших работ и стоимость, иначе заявка не будет рассматриваться.