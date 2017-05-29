Необходима адаптивная верстка лендинга Стоимость - 4 500 руб. Срок - до 27.01.2017 18.00 мск. Обязательно кроссбраузерно, в т.ч. на планшетах и телефонах Скорость загрузки - не менее 70 по сервису ...
Разрезать открытку в формате "CDR + шрифт" в HTML шаблон емейла
Рассылаться будет через Outlook
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $75HTML-верстка47 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайнер сделал обновленный дизайн главной страницы, нужно ее перенести на работающий сайт. Дизайн кардинально не менялся, поэтому часть стилей использовать со старой версии. Сайт работает на Wordpress. Верстка адаптивная, psd скину исполнителю. ...Завершен7 лет назад
Коллеги, Добрый день! Требуется сверстать 1 простую страницу с фиксированной версткой. Срок пару часов.Завершен8 лет назад
ТЗ можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/VTSN1JT735cjqL Жду ваши предложения по ценам и срокамHTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать CSS код для адаптивного варианта, что бы на телефоне ширина текста тоже изменялась Дважды два четыреЗавершен8 лет назад
Нужно поправить верстку 1) Там где Live-дропы там задний фон должен быть отделен от картинки с оружееми так же в профиле это нужно было сверстать (показал на скринах)2) Добавить ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть макеты главной и внутренних страниц сайта в формате psd. Требуется верстка данных макетов в формате html/css. Также нужна адаптивность.HTML-верстка56 заявокЗакрыт8 лет назад
- $330
Требуется адаптивная верстка сайта на вордпресс. Есть дизайн всех страниц. Особенности: Текстовая страница, Галерея с фотографиями, страница контактов, страница с новостями. Сайт ресторана. Должна быть возможность закачивать меню ресторана в .pdf и чтобы на вкладке ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Планирую рассылку видеокурса. Подписная должна быть простой, но оригинальной, без использования CMS, просто написана html/css кодом. В наличии есть зарегистрированный домен для данной страницы, а также хостинг. Домен к хостингу уже прикручен. ...Завершен8 лет назад
- $7
Добрый день, требуется сверстать письмо (см. архив).HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад