Разрезать открытку в формате "CDR + шрифт" в HTML шаблон емейла

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка160 просмотров

Рассылаться будет через Outlook

HTML
8 лет назад
syb-
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

contidim
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена. Качество соответствует цене

Заявки фрилансеров

contidim
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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