Добрый день. Нужен человек, который умеет работать с UMI. Для сайта на UMI нужно создать модульные окна с формой для отправки заявок Имя и Email. А также сверстать несколько коротких страниц. ...
Верстка лендинга
Необходима адаптивная верстка лендинга
Стоимость - 4 500 руб.
Срок - до 27.01.2017 18.00 мск.
Обязательно кроссбраузерно, в т.ч. на планшетах и телефонах
Скорость загрузки - не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект
Все подробности - с кандидатами
Заявки фрилансеров
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