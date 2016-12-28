Нужно сверстать сайт - быстро

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки250 просмотров

Ищем верстальщика сайта. нужно сверстать сайт за 10 дней.  сайт для ресторана на вордпресс. Функционал:  меню из пдф, фотогалерея. страница с новостями. весь дизайн есть. Обязательно наличие портфолио, стоимость 20 000 руб. Дополнительная информация при переписке с кандидатом.

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8 лет назад
guest_14599653867915
9 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров