Разместить текст на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок230 просмотров

Нужно разместить статью на сайте, движок опенкарт.

Сделать структурированное оформление в html (без мусорного кода из ворда)  разместить фото и видео.

HTMLOpencart
8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

igorlitvinovich
Игорь 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Разместил статью как и требовалось по оформлению, почистил от мусорного кода, заменил на желаемый шрифт. Вобщем все отлично!
Отличный заказчик. Точно знает чего хочет, быстро отвечает на возникающие вопросы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

igorlitvinovich
Игорь 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад