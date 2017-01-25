Сделать мобильную версию одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок219 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать мобильную версию сайта или сделать его адаптивным с сохранением элементов дизайна. Сайт на HTML-CSS, без CMS.

Должен проходить проверку оптимизации для мобильных в Google.

Сайт ispaniaaa.com.ua

Пожалуйста, укажите цену и реальные сроки выполнения. Спасибо.

CSSHTML
8 лет назад
zhukovskij
Виталий 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа по адаптации сайта выполнена на отлично, в два раза быстрее оговоренных сроков. Это тот редкий случай, когда работа недорого выполняется очень качественно. Будем сотрудничать дальше. Всем рекомендую! Обращайтесь, не пожалеете.
Виталий очень хороший заказчик с которым приятно работать) Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад

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