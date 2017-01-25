Сделать мобильную версию одностраничника

Добрый день.

Нужно сделать мобильную версию сайта или сделать его адаптивным с сохранением элементов дизайна. Сайт на HTML-CSS, без CMS.

Должен проходить проверку оптимизации для мобильных в Google.

Сайт ispaniaaa.com.ua

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