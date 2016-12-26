Шаблон письма в HTML СРОЧНО

Письмо HTML Шрифт: Frutiger/Arial RBG 3/66/142 Текст: Дорогие друзья! Мы рады поздравитьВас с наступающим Новым годом, пожелать Вам волшебного настроения, успехов в новых

делах и свершений, и чтобы доброта, радость и счастье окружали и были частью

Вас! Мы будем рады быть сВами, подставляя плечо в необходимые моменты, развивая и преумножая наши

отношения! Вы получили данноеписьмо, потому что являетесь другом компании Хайтиан.При желании Вы можетеотказаться от рассылки, нажав тут. г. Москва,Волоколамское шоссе, дом 116, стр. 4 Тел. +7495 640 6 888 www.haitian.ru https://www.facebook.com/Haitian-Russia-245880545777593/ https://www.youtube.com/channel/UCx0ol3_httsDYp813AFXemA