Сделать адаптивной картинку на сайте

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Закрыт22 заявки248 просмотров

На сайте две картинки(баннеры) - их необходимо сделать адаптивными под разные устройства.

8 лет назад
warlamson
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров