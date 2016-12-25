Доброго времени суток! Сразу хочу обратить ваше внимание, что в этом проекте непосредственно верстать не нужно! PSD предоставлено не будет. А нужно: 1) внести множество html/css правок ...
Необходимо вставить элемент в шапку сайта
Необходимо вставить элемент (кнопку картинкой) в шапку сайта таким образом, чтобы оно работало также как и кейсы (по клику вызывался попап такой же как и в кейсах)
Заявки фрилансеров
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