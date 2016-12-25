Необходимо вставить элемент в шапку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок151 просмотр

Необходимо вставить элемент (кнопку картинкой) в шапку сайта таким образом, чтобы оно работало также как и кейсы (по клику вызывался попап такой же как и в кейсах)

8 лет назад
Paquito
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров