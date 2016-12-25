Настройка вывода материала js, css, html

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок155 просмотров

Добрый день! Нужна помощь разбирающихся людей. Мне необходимо определённым образом настроить вывод материалов на сайте. Вывод это делается через яваскрипт, а сам вид настраивается при помощи стилей css. У меня у самого никак не выходит сделать это должным образом. Необходима помощь.

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
Ruslan-M
Руслан 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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