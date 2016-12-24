Перенести сайт bit.ly/2hW1VWW с Bitrix на Wordpress. Пишите цену портфолио срок. Оплата поэтапная.
HTML письмо с возможностью редактирования полей
• Ширина письма 500-750 пикселей. Чтобы хорошо подошло для мобильных.
• Минимальный̆ размер шрифта 13 пикселей. Шрифты только стандартные.
• Огромных изображений на весь экран не использовать.
(Соблюдать баланс: качество-вес, для картинок прописывать Alt).
• Дизайн достаточно простой, всё верстается таблицами.
Опыт создания HTML писем с версткой для Email рассылки.
C хорошим отображением на популярных почтовых клиентах gmail, mail.ru, outlook.
Почему это важно? Gmail- знать как убрать предложения скачать картинки.
Mail.ru - не поддерживает фоновое изображения вне таблицы, для
Outlook - добавлять дополнительные условия для адекватного отображения.
• Нам нужна адаптивная вёрстка письма. То есть письмо должно корректно
отображаться на всех платформах: телефонах, планшетах, ПК.
• Вёрстка производиться по имеющемуся дизайну письма в PSD формате.
Заявки фрилансеров
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