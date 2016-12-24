HTML письмо с возможностью редактирования полей

• Ширина письма 500-750 пикселей. Чтобы хорошо подошло для мобильных.

• Минимальный̆ размер шрифта 13 пикселей. Шрифты только стандартные.

• Огромных изображений на весь экран не использовать.

(Соблюдать баланс: качество-вес, для картинок прописывать Alt).

• Дизайн достаточно простой, всё верстается таблицами.

Опыт создания HTML писем с версткой для Email рассылки.

C хорошим отображением на популярных почтовых клиентах gmail, mail.ru, outlook.

Почему это важно? Gmail- знать как убрать предложения скачать картинки.

Mail.ru - не поддерживает фоновое изображения вне таблицы, для

Outlook - добавлять дополнительные условия для адекватного отображения.

• Нам нужна адаптивная вёрстка письма. То есть письмо должно корректно

отображаться на всех платформах: телефонах, планшетах, ПК.

• Вёрстка производиться по имеющемуся дизайну письма в PSD формате.