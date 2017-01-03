Кросбраузерная валидная верстка лендинга.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен47 заявок901 просмотр

Необходимо сверстать лендинг по готовому PSD макету дизайна.

Интересуют сроки/стоимость.

8 лет назад
JDTK
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

necrolius
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$60
2 дня
Работа сделана отлично, по предварительно оговоренным срокам и стоимости, никаких сбоев и накладок не произошло. Рекомендую данного исполнителя!
Хороший заказчик с четкими требованиями и внимательный к исполнителю. Приятный опыт сотрудничества, рекомендую.

Заявки фрилансеров

necrolius
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад