Ищем Frontend разработчика - HTML/CSS/JS. Про вас Отлично понимаете HTML / CSS, HTML / CSS best practices.Уверенное знание jQuery.Предлагаете обдуманные и аргументированные решения и реализуете их с минимумом багов (или вообще без ...
Простая доработка сайта на CS cart
Нужно доработать сайт на CS cart. Отправлю задание в личку. Доработка простая.
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