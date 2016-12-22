Есть дизайн в psd, есть готовая верстка этого дизайна. 6 страниц. Требуется, ее установить на опенкарт и настроить все должным образом. На выходе рабочий, готовый к наполнению магазин. Более подробнее задачу, стоимость и сроки ...
Требуется верстальщик на постоянную основу
Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно и кроссбраузерно.— Понимание основ работы с JavaScript и его библиотеками.— Опыт работы с Bootstrap.— Умение писать структурированный код.— Желание учиться и разбираться в новых для Вас вещах.Плюсом будет:— Понимание БЭМ.— Базовые знания PHP.— Понимание MVC (нужно будет работать прямо на OpenCart, заменяя одну верстку на другую).Мы ищем людей, которые смогут стать частью нашей команды, увлеченных своей работой. Если Вы заинтересовались нашим объявлением, то пожалуйста заполните эту форму http://goo.gl/forms/Xe1ld5jq6zYkknVI2
Заявки фрилансеров
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