Nisanovcorp

Нисан Nisanovcorp

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

скайп t9999773

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Системный администратор

    - Обслуживание парка машин веб хостинга настроенного вручную на вдс- работа с unix nginx mariadb - php-fpm - наладка и настройка систем, поддержка в работоспособном состоянии - работа с тикетами поддержки ...

    NginxPHP
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется контенщик

    Задача Требуется контент-менеджер для отслеживания и выполнения следующих задач: А. Наличие на каждой целевой странице сайта качественных: URL, TITLE, DESCRIPTION  Б. Наличие на каждой целевой странице сайта статьи ( в случае, если ...

    Opencart
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Графический дизайнер

    Необходимо разработать дизайн рекламной продукции (листовки, постеры, тейбл тенты, скидочные купоны, воблеры) Обязанности: - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука подготовка макетов к печати;  - ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется сотрудник по безопасности сайта.

    $80

    Добрый день. Имеется проблема: На нашем сайте имеется форма заявки и обратного звонка. Помимо нас инфа уходит 3-им лицам. Утечку из почты, crm и офиса исключили. Стоимость работы ...

    Системное администрирование12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер по полиграфической продукции

    Обязанности: - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука подготовка макетов к печати;  - разработка креативных концепций, фирменных стилей; - редактирование изображений, ретушь, создание из обычных картинок изображений ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн интернет-магазина по продаже видеокарт, антмайнеров

    $300

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн интернет-магазина по продаже оборудования для майнинга. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: https://shop.bitmain.com/, https://happyminer.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн сайта аптеки

    $300

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн сайта аптеки, интернет-магазин лекарственных средств. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: http://www.eapteka.ru/, https://apteka.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вакансия веб-дизайнера

    Обязанности: - создание концепций и дизайн-макетов новых сайтов; - поддержка текущих сайтов - разработка макетов отдельных страниц, создание баннеров, доработка уже созданных макетов; - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка кампании Яндекс.Директ

    Добрый день. Необходим директолог в штат. У нас есть много разнообразных проектов. Сейчас надо настраивать контекстную рекламу для магазина женских сумок. Набираем кандидатов, тем кто успешно пройдет онлайн-собеседование будет предложено оплачиваемое тестовое задание:  ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется Оператор call-центра

    Требуется Оператор call-центра Должностные обязанности: Обзвон базы клиентов с предложением услуги. Работа удаленная.  С учетом бонусов оплата труда может доходить до 35 тыс в мес. Все, кому ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Администратор сервера

    $255

    Требуется администратор сервера, который может - Настраивать сервер  - Переносить сайта с одного хостинга на другой - Оптимизация работы  - Резервное копирование, которое предотвратит непредвиденную потерю данных - Контроль доступа ...

    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджер

    $225

    Требуется контент-менеджер на постоянную работу. Суть работы: Ваша основная задача - это работа в админке сайта (добавление/удаление товаров и категорий, распределение товаров по категориям, работа с характеристиками и описаниями) и разные разовые поручения, ...

    Наполнение сайтов35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуются специалисты по натяжке верстки на cms OpenCart

    Основные требования - знание php, понимание принципа mvc, а так же, при необходимости, способность корректировать верстку и js-скрипты. Работа в команде. Заполните, пожалуйста, анкету https://goo.gl/forms/K4PBJF65EwH87vQl1 - и мы с Вами свяжемся

    JavaScriptOpencartPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно

    Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно и кроссбраузерно.— Понимание основ работы с JavaScript и его библиотеками.— Опыт работы с Bootstrap.— Умение писать структурированный код.— Желание учиться и разбираться в новых для ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptOpencart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется верстальщик на постоянную основу

    $900

    Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно и кроссбраузерно.— Понимание основ работы с JavaScript и его библиотеками.— Опыт работы с Bootstrap.— Умение писать структурированный код.— Желание учиться и разбираться в новых для ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptOpencart
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется дизайнер в штат на удаленку на постоянной основе.

    На постоянную удаленную работу требуется веб-дизайнер Обязанности Дизайн сайтов, баннеров, отрисовка графических элементов, оформление статей,  контроль качества реализации сайта Требования Опыт от 2х лет Наличие портфолио Желателен опыт разработки ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо выполнить редизайн сайта по продаже гитар

    Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн сайта

    Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0 Так же нужно отрисовать 4 версии адаптации сайта Текущий дизайн сайта подгрузил к ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать дизайн для гитарного сайта Gitarland.ru
Спасибо за проект
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо Владимиру за хороший проект.
Ответный отзыв
vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Хороший дизайнер. Работу выполняет качественно и быстро в соответствие с тз. Спасибо ему большое.
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать дизайн для сайта Gitarland.ru
В очередной раз спасибо за проект. Четкое ТЗ, быстрая оплата.
Хороший дизайнер. Работу выполняет качественно и быстро. Все правки вносятся и хорошо исполняются.
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать дизайн главной страницы логистической компании по тз
Спасибо Нисану за проект, четкое тз своевременаня оплата!
Работал с разными дизайнерами, видал многое. Но то, что Владимир профи, это неоспоримо. Работать очень приятно, постоянно на связи. Правки вносились до победного конца. Буду рекомендовать
Ответный отзыв