Nisanovcorp

- Обслуживание парка машин веб хостинга настроенного вручную на вдс- работа с unix nginx mariadb - php-fpm - наладка и настройка систем, поддержка в работоспособном состоянии - работа с тикетами поддержки ...
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача Требуется контент-менеджер для отслеживания и выполнения следующих задач: А. Наличие на каждой целевой странице сайта качественных: URL, TITLE, DESCRIPTION Б. Наличие на каждой целевой странице сайта статьи ( в случае, если ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн рекламной продукции (листовки, постеры, тейбл тенты, скидочные купоны, воблеры) Обязанности: - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука подготовка макетов к печати; - ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Добрый день. Имеется проблема: На нашем сайте имеется форма заявки и обратного звонка. Помимо нас инфа уходит 3-им лицам. Утечку из почты, crm и офиса исключили. Стоимость работы ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Обязанности: - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука подготовка макетов к печати; - разработка креативных концепций, фирменных стилей; - редактирование изображений, ретушь, создание из обычных картинок изображений ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн интернет-магазина по продаже оборудования для майнинга. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: https://shop.bitmain.com/, https://happyminer.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн сайта аптеки, интернет-магазин лекарственных средств. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: http://www.eapteka.ru/, https://apteka.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Обязанности: - создание концепций и дизайн-макетов новых сайтов; - поддержка текущих сайтов - разработка макетов отдельных страниц, создание баннеров, доработка уже созданных макетов; - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходим директолог в штат. У нас есть много разнообразных проектов. Сейчас надо настраивать контекстную рекламу для магазина женских сумок. Набираем кандидатов, тем кто успешно пройдет онлайн-собеседование будет предложено оплачиваемое тестовое задание: ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется Оператор call-центра Должностные обязанности: Обзвон базы клиентов с предложением услуги. Работа удаленная. С учетом бонусов оплата труда может доходить до 35 тыс в мес. Все, кому ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $255
Требуется администратор сервера, который может - Настраивать сервер - Переносить сайта с одного хостинга на другой - Оптимизация работы - Резервное копирование, которое предотвратит непредвиденную потерю данных - Контроль доступа ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $225
Требуется контент-менеджер на постоянную работу. Суть работы: Ваша основная задача - это работа в админке сайта (добавление/удаление товаров и категорий, распределение товаров по категориям, работа с характеристиками и описаниями) и разные разовые поручения, ...Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Основные требования - знание php, понимание принципа mvc, а так же, при необходимости, способность корректировать верстку и js-скрипты. Работа в команде. Заполните, пожалуйста, анкету https://goo.gl/forms/K4PBJF65EwH87vQl1 - и мы с Вами свяжемсяHTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написать несколько расширений для опенкарт и выполнить множество различной другой работы. Пожалуйста, заполните анкету https://goo.gl/forms/XccDmBUBhaZ1fwZ53 и мы с вами свяжемся. З.п высокаяВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно и кроссбраузерно.— Понимание основ работы с JavaScript и его библиотеками.— Опыт работы с Bootstrap.— Умение писать структурированный код.— Желание учиться и разбираться в новых для ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $900
Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно и кроссбраузерно.— Понимание основ работы с JavaScript и его библиотеками.— Опыт работы с Bootstrap.— Умение писать структурированный код.— Желание учиться и разбираться в новых для ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт8 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется веб-дизайнер Обязанности Дизайн сайтов, баннеров, отрисовка графических элементов, оформление статей, контроль качества реализации сайта Требования Опыт от 2х лет Наличие портфолио Желателен опыт разработки ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн гитарного магазина в соответствие с этим тз: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0 Так же нужно отрисовать 4 версии адаптации сайта Текущий дизайн сайта подгрузил к ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад