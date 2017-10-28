Требуется сотрудник по безопасности сайта.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок205 просмотров

Добрый день.

Имеется проблема:

На нашем сайте имеется форма заявки и обратного звонка. Помимо нас инфа уходит 3-им лицам. Утечку из почты, crm и офиса исключили.

Стоимость работы обговорим

7 лет назад
Nisanovcorp
Нисан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров