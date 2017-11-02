Перестала работать функция phpmail

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок164 просмотра

Перестали приходить письма с форм обратной связи на сайте. 

Со стороны сайта все в порядке. Проблема лежит на стороне VPS с Plesk панелью 

8 лет назад
fonbegemot
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$25
1 день
отличная работа, спасибо.
Отличный заказчик, постоянно на связи. В связи с красным отзывом обсудили что оплата будет именно по факту, без предоплаты. Так и получилось, проверка и оплата работы моментально, без задержек! Спасибо за сотрудничество=)

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад