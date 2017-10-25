Настроить пул для майнинга криптовалюты

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Закрыт4 заявки212 просмотров

Не могу сам справиться и установить всё необходимое для создания пула для майнинга.

Мануал есть тут https://forum.cryptoff.org/index.php?/topic/1217-sozdanie-sobstvennogo-pula-unompmposmerged-mining/

Нужна помощь настоящего линуксоида ) Будет требоваться еще помощь в дальнейшем. Отзовитесь

8 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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