Найти и устранить нагрузки на сервер ( Linux - CentOS - Bitrix ENV)

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Завершен6 заявок211 просмотров

VPS на SSD: Linux - CentOS - Apache - Nginx - MySQL - Bitrix ENV 7

Сайт на битриксе.

Проблема: периодически (через день, два) после нормальной работы сервера, нормальной нагрузки на процессор (5-10%) возникают неожиданные всплески нагрузки на процессор до 55-60% (редко вплоть до 95-99%) и сайт начинает дико тормозить, что фактически блокирует нормальную работу пользователей. При всплеске нагрузки на процессор - нагрузка остается постоянной, не снижается со временем и помогает только перезапуск сервера, после чего сайт работает в нормальном режиме с рабочей нагрузкой на процессор 5-10%. Через день-два история как правило повторяется.

На скрине график за последние 7 дней. 

Необходимо найти и устранить причину.

Если проблема не оптимального кода - указать на конкретные скрипты, приводящие к данной проблеме.

Если проблема конфигурации - оптимизировать.

ApacheCentOSLinuxMySQLNginx
8 лет назад
averst
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование