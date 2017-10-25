Администраторы, специалисты по Unix системам, скорей всего это адресовано вам. 4 дня назад вся почта блокируется при отправке писем на 50 письме. Отбрасывая ошибку 421. Ваша задача своими методами исследовать эту причину, возможно ...
Найти и устранить нагрузки на сервер ( Linux - CentOS - Bitrix ENV)
VPS на SSD: Linux - CentOS - Apache - Nginx - MySQL - Bitrix ENV 7
Сайт на битриксе.
Проблема: периодически (через день, два) после нормальной работы сервера, нормальной нагрузки на процессор (5-10%) возникают неожиданные всплески нагрузки на процессор до 55-60% (редко вплоть до 95-99%) и сайт начинает дико тормозить, что фактически блокирует нормальную работу пользователей. При всплеске нагрузки на процессор - нагрузка остается постоянной, не снижается со временем и помогает только перезапуск сервера, после чего сайт работает в нормальном режиме с рабочей нагрузкой на процессор 5-10%. Через день-два история как правило повторяется.
На скрине график за последние 7 дней.
Необходимо найти и устранить причину.
Если проблема не оптимального кода - указать на конкретные скрипты, приводящие к данной проблеме.
Если проблема конфигурации - оптимизировать.
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