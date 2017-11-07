Настроить munin и диагностировать узкие места в системе

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок129 просмотров

Есть впечатление что БД работает не оптимально, нужно разобраться в чем дело. 

8 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$19
1 день
Все очень понравилось, все четко, по делу и быстро.
отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование