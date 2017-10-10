Дано: RB951Ui-2HnD. 2 провайдера. Один pppoe, второй L2TP. Оба 100 мегабит. Задача: Объединить два провайдера в failover и loadbalance. Раздавать все это безобразие фейлверное и балансированное по ...
Маршрутизатор на базе *nix с 3G/4G модем
требуется собрать роутер на основе nix системы. работа должна осушествляться след. образом:
имеем 3 интерфейса:
1. моб инет (3-4G)
2. openvpn
3. локальная сеть
подключаемся к моб инету, соединяемся по openvpn к удаленному серверу и это впн соединение шарится в локалку. падает впн - падает инет в локалке. без впн соединения не должно быть инета в локалке. все это требуется собрать на никсах, желательно, чтобы в минимальном объёме(hard, ram, proc), но при этом, чтобы всегда можно было качнуть драйвера и поставить их без танцев с бубнами от 3г модема(в основном линейка huawei). никсы хотелось бы с ГУИ, но обсуждаемо, если убедите, чт будет просто менять openvpn серты и обновлять, добавлять драйвера, то готов рассмотреть решение и без ГУИ. всё это будет образ vmware, соответственно и сеть локальная тоже имеется ввиду между вирт. машинами(закрытая, тольк между гостевыми ОС)
предлагайте цены и варианты решения. выберу приемлемый.
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