Решить проблему с доской

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Закрыт5 заявок165 просмотров

не размещаются сообщения пишет ошибку Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi() in /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php:108 Stack trace: #0 /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php(16): getBrowser('Mozilla/5.0 (Wi...') #1 {main} thrown in /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php on line 108

8 лет назад
tema2403
Артем 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров