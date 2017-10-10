У нас есть проект в базе данных которой поковырялись и удалили несколько таблиц, после чего некоторые функции сайта перестали работать. Так же у нас есть бэкап вазы данных до того как в ...
Настроить сервер
Машина под управлением ubuntu 14.04
Необходимо установить следующий софт:
-apache
-mysql
-php
-ftp (не SFTP, разрешить для пользователя root; для анонимов запретить)
-привязать домен
Оплата wmz/wmr.
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