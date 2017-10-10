Настроить сервер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок190 просмотров

Машина под управлением ubuntu 14.04

Необходимо установить следующий софт:

-apache

-mysql

-php

-ftp (не SFTP, разрешить для пользователя root; для анонимов запретить)

-привязать домен

Оплата wmz/wmr.

ApacheMySQLPHPUbuntu
8 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$20
1 день
Сервис у Алексея на высочайшем уровне. Все работает как положено.
Отличный заказчик, четкая задача, мгновенная оплата! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование