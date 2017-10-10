Установить плагин Visual Editor на MediaWiki

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Завершен1 заявка164 просмотра

Необходимо установить плагин Visual Editor на MediaWiki,  на VDS

неплохо было бы настроить кэширование (memcached) и ЧПУ через (/wiki/)

Но это не главное. главное VisualEditor

8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$20
1 день
Все как всегда отлично)
Хороший заказчик. Не стал наезжать, хоть я и немного затянул с проектом. Спасибо.

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mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад