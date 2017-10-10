Собственно сайт на ворд прессе, что-то с ним постоянно не то, передает какие то переадресации и ломают его и пр. Хотя посещаемость у него мизерная и пр. Нужно один раз и навсегда ...
Установить плагин Visual Editor на MediaWiki
Необходимо установить плагин Visual Editor на MediaWiki, на VDS
неплохо было бы настроить кэширование (memcached) и ЧПУ через (/wiki/)
Но это не главное. главное VisualEditor
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