Перенос сайтов с одного vps на другой

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Закрыт12 заявок214 просмотров

перенести 36 сайтов 

с этого FASTVPS  на этот yourserver.se 

сайты на modx, чистом php 

на ряде сайтов сделать заглушку html с текстом "Просим оплатить хостинг. [email protected]

запустить сайты и проверить роботоспособность каждого

HTMLMODXPHP
8 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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