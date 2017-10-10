Залатать дырку в сайте и обезопасить на будущее

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок236 просмотров

Собственно сайт на ворд прессе, что-то с ним постоянно не то, передает какие то переадресации и ломают его и пр. Хотя посещаемость у него мизерная и пр. 

Нужно один раз и навсегда (ну или почти навсегда) залатать то что есть и поставить какую то серьезную защиту ему. Просьба писать подробно с ценой. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Poincare
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$17
1 день
Отличная работа профессионала, оперативно и как полагается!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Poincare
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад