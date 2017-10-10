Залатать дырку в сайте и обезопасить на будущее

Собственно сайт на ворд прессе, что-то с ним постоянно не то, передает какие то переадресации и ломают его и пр. Хотя посещаемость у него мизерная и пр.

Нужно один раз и навсегда (ну или почти навсегда) залатать то что есть и поставить какую то серьезную защиту ему. Просьба писать подробно с ценой.