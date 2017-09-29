Демоны загрузки данных с различных REST API сервисов

Демоны загрузки данных с различных REST API сервисовОС: Linux Ubuntu ServerИспользуемые технологии: Python, MongoDBОписание задачи:Демон должен с заданной периодичностью производить запросы к серверам по протоколу REST API. Полученные данные могут быть обработаны по заданному алгоритму.

Алгоритм обработки может включать в себя простые арифметические и логические операции, расчет среднего, сумм и проч.После обработки, данные должны быть загружены в базу данных MongoDB в заданном формате.Период опроса каждого сервера, адреса серверов, алгоритмы обработки и форматы хранения данных должны быть описаны в конфигурационном файле формата .ini или .xmlСервис должен предусматривать возможность контроля за его работой и уведомления администратора о событиях.Количество опрашиваемых серверов: не менее 100Количество запросов: не менее 1000 в секундуПериод опроса: от 1 секундыКоличество запрашиваемых данных от одного сервера: 50-500Кб

Фичи:

- Изменяемое время частоты запросов к API

- Уведомления о получении в API новых типов данных (переменных)

Укажите в своем ответе:

1. Ваш опыт для реализации подобной задачи

2. Как Вы тарифицируете свое время

3. Каким образом Вам удобно получить оплату (электронные деньги, банковский счет)

4. Гражданином какой страны вы являетесь (необходимо для заключения договора)