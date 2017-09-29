Не так давно столкнулся с проблеммой что мс не отсылает сервера в мою сборку игры cs 1.6. Все началось после того как хостинг изменил базу данных на новую версию и мне пришлось сменить DNS ...
Демоны загрузки данных с различных REST API сервисов
Демоны загрузки данных с различных REST API сервисовОС: Linux Ubuntu ServerИспользуемые технологии: Python, MongoDBОписание задачи:Демон должен с заданной периодичностью производить запросы к серверам по протоколу REST API. Полученные данные могут быть обработаны по заданному алгоритму.
Алгоритм обработки может включать в себя простые арифметические и логические операции, расчет среднего, сумм и проч.После обработки, данные должны быть загружены в базу данных MongoDB в заданном формате.Период опроса каждого сервера, адреса серверов, алгоритмы обработки и форматы хранения данных должны быть описаны в конфигурационном файле формата .ini или .xmlСервис должен предусматривать возможность контроля за его работой и уведомления администратора о событиях.Количество опрашиваемых серверов: не менее 100Количество запросов: не менее 1000 в секундуПериод опроса: от 1 секундыКоличество запрашиваемых данных от одного сервера: 50-500Кб
Фичи:
- Изменяемое время частоты запросов к API
- Уведомления о получении в API новых типов данных (переменных)
Укажите в своем ответе:
1. Ваш опыт для реализации подобной задачи
2. Как Вы тарифицируете свое время
3. Каким образом Вам удобно получить оплату (электронные деньги, банковский счет)
4. Гражданином какой страны вы являетесь (необходимо для заключения договора)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходима полная настройка трансляции (выбор сервера, битрейд и т.п.) Создание и настройка чата, доната, топ донатеров и т.п. Вывод всего этого на монитор во время трансляции. Есть все необходимые программы (OBS, ACTION, RutonyChat)Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Творческое задание для творческих людей) Краткая предыстория Был сервер centos 6.7 i386 + 1с 8.2 + postgres 9.0.3 если не ошибаюсь, в один прекрасный день хард начал сыпаться и очень быстро, ...Завершен8 лет назад
Надо настроить сеть у виртуальных машинЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо снизить нагрузку на сайте, интернет-магазине с движком Opencart Как то проделывали подобную операцию с аналогичным сайтом. Слишком много селектов..Завершен7 лет назад
- $7
Есть веб панель, установлены все компоненты (php, apache и тд) надо настроить запуск инсталятора Magento2. Дам все рут доступы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима консультация по шифрованию сервера на Ubuntu и настройке DNS на домашнем компьютере Нужен человек, который в этом разбираетсяСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
есть готовый разработанный сайт со всеми материалами, нужно просто его разместить на оплаченный хостинг.Оплата 100 грн ( бюджет задания!) - размещение, сразу на карту привататакже есть много других проєктов, можем сойтись в чем-то.Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
У нас в проекте большое количество статики (картинок и небольших xml), которые постоянно обновляются, и к которым нужен постоянный доступ из веб. Текущий общем - в районе 3 тб. Необходимо разместить их в кластере ceph. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Качественно настроить DNS.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад