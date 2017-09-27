Разместить готовый сайт на хостинг c Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок169 просмотров

есть готовый разработанный сайт со всеми материалами, нужно просто его разместить на оплаченный хостинг.Оплата 100 грн ( бюджет задания!) - размещение, сразу на карту привататакже есть много других проєктов, можем сойтись в чем-то.

WordPress
8 лет назад
guest_14935456448627
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров