Необходимо спроектировать и создать прототип кластера ceph

У нас в проекте большое количество статики (картинок и небольших xml), которые постоянно обновляются, и к которым нужен постоянный доступ из веб. Текущий общем - в районе 3 тб. Необходимо разместить их в кластере ceph. Цели, которые этим преследуем - отказоустойчивость, масштабируемость.

Текущая схема основной сети - два датацентра одного хостера, по три ноды в каждом. Из всех этих нод к ceph планируется подключить в одном ДЦ один сервер с одним большим винтом, в другом ДЦ - два сервера с винтами в два раза меньше. Ноды внутри ДЦ соединяются между собой вторым сетевым интерфейсом на 10гбс, а вот датацентры - всего лишь гарантированной полосой пропускания в 100мбс. Вот этот момент важен, потому что необходимо, чтобы трафик между ДЦ был оптимален. Судя по документации, для этого фактор репликации в рамках ДЦ будет равен одному, между ДЦ фактор репликации будет равен двум.

Желательно предварительно обсудить детали, лучше голосом по скайпу.

Необходимо спроектировать самую оптимальную схему кластеров под наши задачи, а также построить ее прототип между тестовыми виртуалками.