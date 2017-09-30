Нужен спец по VMware ESXi

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки158 просмотров

Надо настроить сеть у виртуальных машин

8 лет назад
Dux
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Быстро справился с задачей.
Хороший заказчик. Доступы, оплата, все без проблем.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад