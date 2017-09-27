Нужна консультация с шифрованием и настройкой DNS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Необходима консультация по шифрованию сервера на Ubuntu и настройке DNS на домашнем компьютере

Нужен человек, который в этом разбирается

Ubuntu
8 лет назад
alexxzhuravlev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров