Снизить нагрузку опенкарт сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок166 просмотров

Добрый день!

Необходимо снизить нагрузку на сайте, интернет-магазине с движком Opencart

Как то проделывали подобную операцию с аналогичным сайтом. Слишком много селектов..

Opencart
8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DIArishev
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Нагрузка действительно упала. Все хорошо.
Вежливый и грамотный заказчик , умеет обьяснить что надо сделать

Заявки фрилансеров

DIArishev
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад