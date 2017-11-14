Есть веб панель, установлены все компоненты (php, apache и тд) надо настроить запуск инсталятора Magento2. Дам все рут доступы.
Снизить нагрузку опенкарт сайта
Добрый день!
Необходимо снизить нагрузку на сайте, интернет-магазине с движком Opencart
Как то проделывали подобную операцию с аналогичным сайтом. Слишком много селектов..
Выбранный исполнитель
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