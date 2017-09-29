Программист и разработчик интернет-магазинов в основном на (Opencart)
Программист и разработчик интернет-магазинов в основном на (Opencart).
готов взяться за ваши проекты на Opencart дешевле остальных, портфолио можно запросить у меня лично.
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$20
2 балла
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
6 лет назад
Нагрузка действительно упала. Все хорошо.
Ответный отзыв
Вежливый и грамотный заказчик , умеет обьяснить что надо сделать
$5
10 баллов
6 лет назад
Грамотный исполнитель! Сделал за небольшие деньги даже больше того, что было указано в проекте. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает чего хочет и грамотно объясняет задачу! Рекомендую)
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, всё быстро и по делу!
Ответный отзыв
Понятно и доступно, моментальная оплата! Рекомендую)