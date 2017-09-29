DIArishev

Дмитрий DIArishev

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист и разработчик интернет-магазинов в основном на (Opencart)

Программист и разработчик интернет-магазинов в основном на (Opencart).

 готов взяться за ваши проекты на Opencart дешевле остальных, портфолио можно запросить у меня лично.

OpenCart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$20
2 балла
6 лет назад
ИМ CakePHP не работает отправка заказа.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Снизить нагрузку опенкарт сайта
Нагрузка действительно упала. Все хорошо.
Вежливый и грамотный заказчик , умеет обьяснить что надо сделать
Ответный отзыв
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$5
10 баллов
6 лет назад
OpenCart 2.0 доработки
Грамотный исполнитель! Сделал за небольшие деньги даже больше того, что было указано в проекте. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, знает чего хочет и грамотно объясняет задачу! Рекомендую)
Ответный отзыв
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
OpenCart 2.0.3.1 - установка модуля BatchEditor
Отличный исполнитель, всё быстро и по делу!
Понятно и доступно, моментальная оплата! Рекомендую)
Ответный отзыв