Необходима консультация по шифрованию сервера на Ubuntu и настройке DNS на домашнем компьютере Нужен человек, который в этом разбирается
На сервере Debian 9.1 LAMP настроить запуск инсталятора Magento2
Есть веб панель, установлены все компоненты (php, apache и тд) надо настроить запуск инсталятора Magento2. Дам все рут доступы.
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