На сервере Debian 9.1 LAMP настроить запуск инсталятора Magento2

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Есть веб панель, установлены все компоненты (php, apache и тд) надо настроить запуск инсталятора Magento2. Дам все рут доступы.  

ApacheDebianPHP
8 лет назад
pavluha2
Павел 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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