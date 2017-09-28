Полная настройка трансляции твитч

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Необходима полная настройка трансляции (выбор сервера, битрейд и т.п.)

Создание и настройка чата, доната, топ донатеров и т.п. Вывод всего этого на монитор во время трансляции.

Есть все необходимые программы (OBS, ACTION, RutonyChat) 

8 лет назад
guest_15068552078917
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров