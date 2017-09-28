Творческое задание для творческих людей) Краткая предыстория Был сервер centos 6.7 i386 + 1с 8.2 + postgres 9.0.3 если не ошибаюсь, в один прекрасный день хард начал сыпаться и очень быстро, ...
Полная настройка трансляции твитч
Необходима полная настройка трансляции (выбор сервера, битрейд и т.п.)
Создание и настройка чата, доната, топ донатеров и т.п. Вывод всего этого на монитор во время трансляции.
Есть все необходимые программы (OBS, ACTION, RutonyChat)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надо настроить сеть у виртуальных машинЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо снизить нагрузку на сайте, интернет-магазине с движком Opencart Как то проделывали подобную операцию с аналогичным сайтом. Слишком много селектов..Завершен7 лет назад
- $7
Есть веб панель, установлены все компоненты (php, apache и тд) надо настроить запуск инсталятора Magento2. Дам все рут доступы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима консультация по шифрованию сервера на Ubuntu и настройке DNS на домашнем компьютере Нужен человек, который в этом разбираетсяСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
есть готовый разработанный сайт со всеми материалами, нужно просто его разместить на оплаченный хостинг.Оплата 100 грн ( бюджет задания!) - размещение, сразу на карту привататакже есть много других проєктов, можем сойтись в чем-то.Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
У нас в проекте большое количество статики (картинок и небольших xml), которые постоянно обновляются, и к которым нужен постоянный доступ из веб. Текущий общем - в районе 3 тб. Необходимо разместить их в кластере ceph. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Качественно настроить DNS.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Удаление вирусов на сайтах, настройка веб сервера, исключающая заражениеЗавершен8 лет назад
Нужно настроить правильные запросы на сайт а то срабатывает защита csrfСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад