Восстановить базу данных postgres из файлов (папка data)

Творческое задание для творческих людей)

Краткая предыстория

Был сервер centos 6.7 i386 + 1с 8.2 + postgres 9.0.3 если не ошибаюсь, в один прекрасный день хард начал сыпаться и очень быстро, единственное что успели с него вытащить это папку /var/lib/pgsql/data где физически лежат базы, и то несколько баз не скопировались, так как секторы были повреждены, те базы которые были с поврежденными файлами я не стал копировать в бэкап, так что в этой папке data их нет

Задача

Мне нужны sql дампы тех баз которые удасться поднять из папки data, то есть ваша задача поднять postgres 9.0.3 с моей папкой data, снять бэкапы через pg_dump, чтобы я смог поднять их уже на новом сервере

Сжатую папку data я выложил в открытый доступ, чтобы исполнители сразу могли попробовать свои силы скачать можно http://qwertyseo.com/pgsql.tar.gz

кто восстановит и сделает тот и выигрывает тендер, в качестве подтверждения что вы выполнили задание, пришлите в личку имена баз данных которые вытащили, возможно увеличение бюджета но ненамного

Подсказки:

1. Лучше всего делать это на centos 6.9 i386, на 64 битной версии вы получите ошибку о несхождении контрольной суммы если подставите data в postgres_x86_64, так как на старом сервере стоял postgres i386, это уже проверено

2. Установка патченого postgres под 1с, хотя хз может бэкап можно и обычным postgres сделать

если что патченый можно взять тут http://updates.etersoft.ru/pub/Etersoft/Postgres%40Etersoft/9.0/CentOS/6/ или почитать тут http://sanotes.ru/podnimaem-server-1c-linux-centos-postgresql/

3. Я уперся в следующее, postgres отказался принимать папку data по следующей ошибке, Кластер базы данных сделан в NAMEDATALEN = 64, а сервер postgres собран с NAMEDATALEN = 256, выдало типа либо пересобирайте postgres в namedatalen = 64, либо initdb

4. сразу сделайте chown -R postgres:postgres data , иначе будет ругаться + chmod 700 на папку data