Необходима полная настройка трансляции (выбор сервера, битрейд и т.п.) Создание и настройка чата, доната, топ донатеров и т.п. Вывод всего этого на монитор во время трансляции. Есть все необходимые программы (OBS, ACTION, RutonyChat)
Настройка мастер сервера для игры counter strike 1.6
Не так давно столкнулся с проблеммой что мс не отсылает сервера в мою сборку игры cs 1.6.
Все началось после того как хостинг изменил базу данных на новую версию и мне пришлось сменить DNS чтобы бд была доступна по прежней ссылке, которая как я понял вбита в мастер сервер.
Ошибки в логах выдает следующие.
21:35:11 name 'hldsendnewpacket' is not defined HL 1 data send
21:43:20 'NoneType' object has no attribute 'cursor'None
21:53:35 name 'doddsendnewpacket' is not defined DOD data send
Кто знает как решить данную проблему ? ) цену предлагайте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Творческое задание для творческих людей) Краткая предыстория Был сервер centos 6.7 i386 + 1с 8.2 + postgres 9.0.3 если не ошибаюсь, в один прекрасный день хард начал сыпаться и очень быстро, ...Завершен8 лет назад
Надо настроить сеть у виртуальных машинЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо снизить нагрузку на сайте, интернет-магазине с движком Opencart Как то проделывали подобную операцию с аналогичным сайтом. Слишком много селектов..Завершен7 лет назад
- $7
Есть веб панель, установлены все компоненты (php, apache и тд) надо настроить запуск инсталятора Magento2. Дам все рут доступы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима консультация по шифрованию сервера на Ubuntu и настройке DNS на домашнем компьютере Нужен человек, который в этом разбираетсяСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
есть готовый разработанный сайт со всеми материалами, нужно просто его разместить на оплаченный хостинг.Оплата 100 грн ( бюджет задания!) - размещение, сразу на карту привататакже есть много других проєктов, можем сойтись в чем-то.Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
У нас в проекте большое количество статики (картинок и небольших xml), которые постоянно обновляются, и к которым нужен постоянный доступ из веб. Текущий общем - в районе 3 тб. Необходимо разместить их в кластере ceph. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Качественно настроить DNS.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Удаление вирусов на сайтах, настройка веб сервера, исключающая заражениеЗавершен8 лет назад