Настройка мастер сервера для игры counter strike 1.6

Не так давно столкнулся с проблеммой что мс не отсылает сервера в мою сборку игры cs 1.6.

Все началось после того как хостинг изменил базу данных на новую версию и мне пришлось сменить DNS чтобы бд была доступна по прежней ссылке, которая как я понял вбита в мастер сервер.

Ошибки в логах выдает следующие.

21:35:11 name 'hldsendnewpacket' is not defined HL 1 data send

21:43:20 'NoneType' object has no attribute 'cursor'None

21:53:35 name 'doddsendnewpacket' is not defined DOD data send

Кто знает как решить данную проблему ? ) цену предлагайте